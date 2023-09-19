Премьер Хорватии заявил, что страна не будет закупать украинское зерно

Хорватия не станет закупать украинское зерно, но позволит провозить его транзитом, заявил хорватский премьер-министр Андрей Пленкович.

«Позиция и желание Хорватии — быть транзитной страной, а не страной, в которую прибудут с Украины ненормальные объёмы более дешёвого зерна, чем наше, и тогда у наших сельхозпроизводителей будут проблемы», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Венгрия, Польша и Словакия прекратили участие в работе координационной платформы с Еврокомиссией по зерновым проблемам.

18 сентября украинское правительство подало иски во Всемирную торговую организацию.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пригрозил Польше и Венгрии, что украинская сторона запретит импорт отдельных товаров из них, если эти страны не отменят односторонний запрет на экспорт украинской агропродукции.