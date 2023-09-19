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Член ОП Данюк назвал глупым обвинение России в миграционном кризисе в Италии

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Анастасия Румянцева
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT заявление замглавы МИД Польши Аркадиуша Мулярчика, который обвинил Россию в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза.
Член ОП Данюк назвал глупым обвинение России в миграционном кризисе в Италии
  • AP

Данюк назвал заявление Мулярчика «абсолютно глупым». Эксперт добавил, что главной причиной миграционного кризиса является сама политика ЕС.

Сначала, по его словам, это была политика мультикультурализма. Кроме того, специалист напомнил о том, как активно «заходил в Африку и выкачивал оттуда ресурсы иностранный, в том числе европейский, капитал».

«То, что сейчас мигранты пытаются штурмовать берега Италии, например, это следствие того, что Европа сама наступает на те же грабли, которые она сама для себя и расставила. То, что именно поляк заявляет это, говорит о том, что Польша является самой главной русофобской страной внутри ЕС», — заключил Данюк. 

Ранее Мулярчик обвинил Россию в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза. 

По словам политика, мигрантов перевозят преступные организации, но «на заднем плане, безусловно, есть» Россия, которая якобы преследует цель дестабилизировать ситуацию в регионе.

На Лампедузе объявили режим ЧП из-за наплыва мигрантов

Отмечается, что 13 сентября на остров прибыли около 6 тыс. нелегалов, притом что пункты временного размещения рассчитаны не более чем на 400 человек.

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