Член ОП Данюк назвал глупым обвинение России в миграционном кризисе в Италии

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT заявление замглавы МИД Польши Аркадиуша Мулярчика, который обвинил Россию в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза.

Данюк назвал заявление Мулярчика «абсолютно глупым». Эксперт добавил, что главной причиной миграционного кризиса является сама политика ЕС.

Сначала, по его словам, это была политика мультикультурализма. Кроме того, специалист напомнил о том, как активно «заходил в Африку и выкачивал оттуда ресурсы иностранный, в том числе европейский, капитал».

«То, что сейчас мигранты пытаются штурмовать берега Италии, например, это следствие того, что Европа сама наступает на те же грабли, которые она сама для себя и расставила. То, что именно поляк заявляет это, говорит о том, что Польша является самой главной русофобской страной внутри ЕС», — заключил Данюк.

Ранее Мулярчик обвинил Россию в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза.

По словам политика, мигрантов перевозят преступные организации, но «на заднем плане, безусловно, есть» Россия, которая якобы преследует цель дестабилизировать ситуацию в регионе.

На Лампедузе объявили режим ЧП из-за наплыва мигрантов.

Отмечается, что 13 сентября на остров прибыли около 6 тыс. нелегалов, притом что пункты временного размещения рассчитаны не более чем на 400 человек.