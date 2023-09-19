Член ОП Данюк назвал глупым обвинение России в миграционном кризисе в Италии
- AP
Данюк назвал заявление Мулярчика «абсолютно глупым». Эксперт добавил, что главной причиной миграционного кризиса является сама политика ЕС.
Сначала, по его словам, это была политика мультикультурализма. Кроме того, специалист напомнил о том, как активно «заходил в Африку и выкачивал оттуда ресурсы иностранный, в том числе европейский, капитал».
«То, что сейчас мигранты пытаются штурмовать берега Италии, например, это следствие того, что Европа сама наступает на те же грабли, которые она сама для себя и расставила. То, что именно поляк заявляет это, говорит о том, что Польша является самой главной русофобской страной внутри ЕС», — заключил Данюк.
Ранее Мулярчик обвинил Россию в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза.
По словам политика, мигрантов перевозят преступные организации, но «на заднем плане, безусловно, есть» Россия, которая якобы преследует цель дестабилизировать ситуацию в регионе.
На Лампедузе объявили режим ЧП из-за наплыва мигрантов.
Отмечается, что 13 сентября на остров прибыли около 6 тыс. нелегалов, притом что пункты временного размещения рассчитаны не более чем на 400 человек.