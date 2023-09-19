Польша обвинила Россию в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза
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Он отметил, что мигрантам помогают пройти тысячи километров и транспортироваться из Нигерии и стран Центральной Африки в Средиземное море.
«Кто-то помогает им транспортироваться, кто-то, кто заинтересован в этом. Интерес в этом, несомненно, имеет Россия», — цитирует Мулярчика РИА Новости.
По словам политика, мигрантов перевозят преступные организации, но «на заднем плане, безусловно, есть» Россия, которая якобы преследует цель дестабилизировать ситуацию в регионе.
Ранее сообщалось, что на итальянском острове Лампедуза объявили режим ЧП из-за наплыва мигрантов.
Отмечается, что 13 сентября на остров прибыли около 6 тыс. нелегалов, притом что пункты временного размещения рассчитаны не более чем на 400 человек.
Также стало известно, что на итальянском острове Лампедуза начались столкновения мигрантов с полицией.