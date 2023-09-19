Польша обвинила Россию в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза

Замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик обвинил Россию в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза.

Он отметил, что мигрантам помогают пройти тысячи километров и транспортироваться из Нигерии и стран Центральной Африки в Средиземное море.

«Кто-то помогает им транспортироваться, кто-то, кто заинтересован в этом. Интерес в этом, несомненно, имеет Россия», — цитирует Мулярчика РИА Новости.

По словам политика, мигрантов перевозят преступные организации, но «на заднем плане, безусловно, есть» Россия, которая якобы преследует цель дестабилизировать ситуацию в регионе.

Ранее сообщалось, что на итальянском острове Лампедуза объявили режим ЧП из-за наплыва мигрантов.

Отмечается, что 13 сентября на остров прибыли около 6 тыс. нелегалов, притом что пункты временного размещения рассчитаны не более чем на 400 человек.

Также стало известно, что на итальянском острове Лампедуза начались столкновения мигрантов с полицией.