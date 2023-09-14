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На Лампедузе начались столкновения мигрантов с полицией

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На итальянском острове Лампедуза начались столкновения мигрантов с полицией.
На Лампедузе начались столкновения мигрантов с полицией
  • Gettyimages.ru

Как сообщает ТАСС, потасовки начались во время распределения еды в центре временного размещения, который рассчитан на 400 мест и переполнен.

Мигранты устроили давку у пункта раздачи еды и воды Красного Креста, после чего в ситуацию вмешалась полиция, чтобы сдержать толпу.

Также столкновения произошли в порту Лампедузы, где сотни мигрантов требовали немедленной перевозки их в другие места. Для их сдерживания полиции также пришлось применить силу.

Ранее сообщалось, что на итальянском острове Лампедуза объявили режим ЧП из-за наплыва мигрантов.

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