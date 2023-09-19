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Депутат Белик: Польша не изменяет своей русофобской политике

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Анастасия Румянцева
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT заявление замглавы МИД Польши Аркадиуша Мулярчика, который обвинил Россию в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза.

«Польша не изменяет своей русофобской политике и делает очередные абсурдные заявления, пытаясь искать «российский след» там, где его нет», — отметил собеседник RT. 

Белик добавил, что теперь и в проблеме мигрантов в ЕС польский политик решил обвинить Россию, что говорит «не только о его некомпетентности, но и является абсолютной нелепостью».

«Вместо того, чтобы заниматься урегулированием миграционного кризиса, в котором виновата Европа, обещавшая приют мигрантам, на родину которых страны ЕС не раз бесцеремонно вторгались, европейские политики стремятся переложить с больной головы на здоровую и высказывают лишённые смысла конспирологические версии относительно вины России в этом вопросе», — заключил парламентарий. 

Ранее Мулярчик обвинил Россию в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза. 

По словам политика, мигрантов перевозят преступные организации, но «на заднем плане, безусловно, есть» Россия, которая якобы преследует цель дестабилизировать ситуацию в регионе.

На Лампедузе объявили режим ЧП из-за наплыва мигрантов

Отмечается, что 13 сентября на остров прибыли около 6 тыс. нелегалов, притом что пункты временного размещения рассчитаны не более чем на 400 человек.

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