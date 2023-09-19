Захарова вернула Польше обвинения о роли в миграционном кризисе в Италии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова вернула замглавы польского внешнеполитического ведомства Аркадиушу Мулярчику обвинения в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза.

«Кто-то помогает людям пройти сотни, если не тысячи километров с территории Украины в Средиземное море, кто-то помогает им транспортироваться, кто-то, кто заинтересован в этом. Интерес в этом, несомненно, имеет Польша. Которая неоднократно участвовала в смене режимов на Украине», — заявила она.

Ранее Мулярчик обвинил Россию в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза.

По словам политика, мигрантов перевозят преступные организации, но «на заднем плане, безусловно, есть» Россия, которая якобы преследует цель дестабилизировать ситуацию в регионе.

На Лампедузе объявили режим ЧП из-за наплыва мигрантов.

Отмечается, что 13 сентября на остров прибыли около 6 тыс. нелегалов, притом что пункты временного размещения рассчитаны не более чем на 400 человек.

Также стало известно, что на итальянском острове Лампедуза начались столкновения мигрантов с полицией.