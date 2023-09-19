Главы МИД G7 договорились провести встречу в Токио 7—8 ноября

Главы МИД стран G7 на переговорах в Нью-Йорке договорились провести встречу в Токио 7—8 ноября.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Японии.

«На переговорах глав МИД G7 Япония объявила, что следующая встреча глав внешнеполитических ведомств «семёрки» пройдёт 7—8 ноября в Японии», — говорится в сообщении.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачёв заявил, что декларация G20 свидетельствует о провале антироссийских инициатив G7.

Также в МИД России отметили, что страны G7 давят на Индию для отражения своих подходов по Украине.