МИД России: страны G7 давят на Индию для отражения своих подходов по Украине

Страны G7 оказывают давление на Индию, чтобы в итоговых документах саммита G20 отразить свои односторонние подходы по ситуации вокруг украинского конфликта.

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Страны G7 оказывают давление на Индию, добиваясь отражения в итоговых документах мероприятий G20 своих односторонних подходов по ситуации вокруг Украины», — говорится в заявлении.

Как отметили в российском МИД, Индия старается придерживаться в этих условиях нейтрального статуса, исходя из экономического мандата G20.

Ранее агентство Bloomberg писало, что все страны G20 выработали единый подход относительно украинского конфликта.