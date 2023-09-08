Узнать больше

МИД России: страны G7 давят на Индию для отражения своих подходов по Украине

Короткая ссылка
Страны G7 оказывают давление на Индию, чтобы в итоговых документах саммита G20 отразить свои односторонние подходы по ситуации вокруг украинского конфликта.
МИД России: страны G7 давят на Индию для отражения своих подходов по Украине
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Страны G7 оказывают давление на Индию, добиваясь отражения в итоговых документах мероприятий G20 своих односторонних подходов по ситуации вокруг Украины», — говорится в заявлении.

Как отметили в российском МИД, Индия старается придерживаться в этих условиях нейтрального статуса, исходя из экономического мандата G20.

Ранее агентство Bloomberg писало, что все страны G20 выработали единый подход относительно украинского конфликта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить