МИД России: страны G7 давят на Индию для отражения своих подходов по Украине
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Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Страны G7 оказывают давление на Индию, добиваясь отражения в итоговых документах мероприятий G20 своих односторонних подходов по ситуации вокруг Украины», — говорится в заявлении.
Как отметили в российском МИД, Индия старается придерживаться в этих условиях нейтрального статуса, исходя из экономического мандата G20.
Ранее агентство Bloomberg писало, что все страны G20 выработали единый подход относительно украинского конфликта.