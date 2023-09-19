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Офицер Дэвис: Запад больше не может скрывать правду о провале наступления ВСУ

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Отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис заявил, что Запад больше не может скрывать правду о провале украинского контрнаступления и неудачной политике Вашингтона по Украине.

Об этом информирует Newsweek.

«Мы больше не можем скрывать правду о конфликте России и Украины», — говорится в статье.

По словам Дэвиса, анализ почти завершённого летнего наступления ВСУ показывает, что «героические жертвы», которые Украина продолжает приносить, «практически не имеют никакого смысла».

Ранее американский бизнесмен Илон Маск раскритиковал контрнаступление ВСУ.

Также экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что украинская армия утратила наступательный потенциал и переходит к обороне.

Кроме того, в WSJ отметили, что плохая погода помешает ВСУ прорвать оборону России.

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