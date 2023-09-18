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Протестующие фермеры блокировали главный транспортный узел восточной Болгарии

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Главный транспортный узел восточной Болгарии заблокирован уже восемь часов в связи с протестами фермеров, недовольных сельскохозяйственной политикой правительства, пишет Болгарское информационное агентство.
Протестующие фермеры блокировали главный транспортный узел восточной Болгарии
  • © AP Photo / Valentina Petrova

«Другие основные дороги также были перекрыты, хотя в Министерстве внутренних дел заявили, что протесты во многих местах закончились», — говорится в сообщении.

По словам организаторов протеста, несколько тракторов и комбайнов отправились в Софию, где на 19 сентября запланирована общенациональная акция протеста.

Агентство поясняет, что протесты были спровоцированы снятием болгарским парламентом 14 сентября запрета на импорт украинской агропродукции.

Ранее болгарские сельхозпроизводители начали массовые акции протеста в стране.

Венгрия, Словакия и Польша при этом сохранили запрет на импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины, несмотря на то что Еврокомиссия сняла соответствующее эмбарго.

Из-за этого власти Украины подали иски во Всемирную торговую организацию в отношении трёх стран.

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