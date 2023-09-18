В Болгарии начались массовые протесты сельхозпроизводителей

Болгарские сельхозпроизводители начали массовые акции протеста в стране.

Об этом сообщает портал News 24/7.

Отмечается, что фермеры и переработчики сельскохозяйственной продукции намерены сосредоточиться и перекрыть транспортные узлы по всей стране: пограничные переходы, основные дороги и автомагистрали.

Одной из причин протестов является снятие запрета экспорта сельхозпродукции с Украины. Демонстранты обещают проводить акции вплоть до удовлетворения своих требований, в список которых входит возобновление соответствующего запрета.

Ранее парламент Болгарии проголосовал за снятие запрета на импорт украинского зерна после 15 сентября.