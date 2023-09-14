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Парламент Болгарии снял запрет на импорт зерна с Украины после 15 сентября

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Парламент Болгарии проголосовал за снятие запрета на импорт украинского зерна после 15 сентября, сообщает портал News 24/7.
Парламент Болгарии снял запрет на импорт зерна с Украины после 15 сентября
  • РИА Новости

«Болгария не поддерживает продолжение после 15 сентября 2023 года чрезвычайной меры, запрещающей импорт... пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины», — говорится в публикации.

Уточняется, что 129 депутатов проголосовали за снятие запрета, 69 выступили против, восемь воздержались от ответа.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что направил Европейской комиссии ультиматум по вопросу продления запрета ввоза украинского зерна.

Также сообщалось, почему ряд стран ЕС намерен добиться запрета на ввоз зерна с Украины.

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