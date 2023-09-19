В сенате США поддержали военную модернизацию Чехии и Словакии из-за «российской угрозы»

Группа сенаторов США во главе с Робертом Менендесом представила в конгресс проект резолюции по случаю 30-летия независимости Чехии и Словакии. В документе политики среди прочего поддержали быстрые темпы военной модернизации в этих государствах в связи с «угрозой» трансатлантическому миру со стороны России. С текстом ознакомился RT.

«Сенат выражает решимость Соединённых Штатов и впредь укреплять трансатлантические связи и региональную безопасность посредством НАТО, поддерживает ускоренные темпы модернизации вооружённых сил Чехии и Словакии в свете явной угрозы трансатлантическим миру и безопасности, которую представляет российская агрессия на Украине», — говорится в документе.

Авторы проекта резолюции также заявили о приверженности продолжать работу по противодействию новым и возникающим угрозам безопасности, «в том числе исходящим со стороны Китая, России и других авторитарных акторов».

При этом американские сенаторы обратили внимание на оказываемую поддержку Украине властями Чехии и Словакии. По их словам, эти два европейских государства вместе с США вносят «основной вклад» в политическую, гуманитарную, экономическую и военную помощь Киеву.

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с RT связал проект резолюции с намерениями Вашингтона объединить своих союзников в Европе на фоне якобы «российской угрозы».

«США пытаются консолидировать на антироссийской основе своих союзников в Европе. Очевидно, мы входим в колею конфронтации новой холодной войны с Западом, которая не на год, не на два, а на десятилетия. Украина, Прибалтика, Чехия, Словакия — одни из элементов глобальной стратегии Вашингтона по подрыву российской государственности», — считает Блохин.

16 сентября в Праге состоялся митинг против политики действующего чешского правительства. Среди требований участников звучали призывы прекратить поставки оружия Украине.

По мнению политологов, жители Чехии недовольны тем, что власти страны оказывают поддержку Киеву ценой падения уровня жизни собственных граждан.