ČTK: в Праге проходит антиправительственный митинг

В столице Чехии Праге на Вацлавской площади проходит митинг против политики действующего чешского правительства.

Об этом сообщает агентство ČTK.

«Организаторы мероприятия по сравнению со своими весенними акциями изменили девиз митинга: вместо «Чехия против нищеты» теперь он звучит как «Чехия против правительства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что участники акции намерены выразить своё недовольство деятельностью правительства, в частности готовящейся пенсионной реформой.

18 августа канцлера Германии Олафа Шольца освистали на предвыборном митинге в Мюнхене.

Участники акции призывали прекратить поставки оружия Украине.