ČTK: в Праге проходит антиправительственный митинг
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Об этом сообщает агентство ČTK.
«Организаторы мероприятия по сравнению со своими весенними акциями изменили девиз митинга: вместо «Чехия против нищеты» теперь он звучит как «Чехия против правительства», — говорится в сообщении.
Отмечается, что участники акции намерены выразить своё недовольство деятельностью правительства, в частности готовящейся пенсионной реформой.
18 августа канцлера Германии Олафа Шольца освистали на предвыборном митинге в Мюнхене.
Участники акции призывали прекратить поставки оружия Украине.