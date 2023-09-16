Узнать больше

ČTK: в Праге проходит антиправительственный митинг

Короткая ссылка
В столице Чехии Праге на Вацлавской площади проходит митинг против политики действующего чешского правительства.
ČTK: в Праге проходит антиправительственный митинг
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает агентство ČTK.

«Организаторы мероприятия по сравнению со своими весенними акциями изменили девиз митинга: вместо «Чехия против нищеты» теперь он звучит как «Чехия против правительства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что участники акции намерены выразить своё недовольство деятельностью правительства, в частности готовящейся пенсионной реформой.

18 августа канцлера Германии Олафа Шольца освистали на предвыборном митинге в Мюнхене.

Участники акции призывали прекратить поставки оружия Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить