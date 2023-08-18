DPA: канцлера ФРГ Шольца освистали на предвыборном мероприятии в Мюнхене

Канцлера Германии Олафа Шольца освистали на предвыборном митинге в Мюнхене. Участники акции призывали прекратить поставки оружия Украине.

Об этом пишет агентство DPA.

Как передают «Известия», в ходе выступления Шольц заявил о правильности проводимой его кабмином политики по отношению к Украине, в том числе поставок оружия.

Отмечается, что обстановка на площади была напряжённой ещё до начала митинга.

Участники акции пытались нарушить порядок свистом и выкрикиванием лозунгов.

Ранее газета Die Zeit со ссылкой на результаты соцопроса ARD Germany сообщила, что более половины опрошенных немцев высказались против поставки Киеву крылатых ракет Taurus.