DPA: канцлера ФРГ Шольца освистали на предвыборном мероприятии в Мюнхене
Об этом пишет агентство DPA.
Как передают «Известия», в ходе выступления Шольц заявил о правильности проводимой его кабмином политики по отношению к Украине, в том числе поставок оружия.
Отмечается, что обстановка на площади была напряжённой ещё до начала митинга.
Участники акции пытались нарушить порядок свистом и выкрикиванием лозунгов.
Ранее газета Die Zeit со ссылкой на результаты соцопроса ARD Germany сообщила, что более половины опрошенных немцев высказались против поставки Киеву крылатых ракет Taurus.