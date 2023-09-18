Политолог: Чехия впрягается за Украину ценой падения уровня жизни своих граждан

Политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачёв в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в столице Чехии Праге на Вацлавской площади проходит митинг против политики действующего чешского правительства.

Как отметил специалист, для того, чтобы митинг закончился отставкой правительства, необходимо, чтобы вышли полмиллиона человек.

Однако, по его мнению, сам факт того, что этот митинг проходит, отражает то, что значительная часть чешского общества недовольна политикой правительства Петра Фиалы.

«Основная причина — это падение уровня жизни и невиданная по чешским меркам инфляция, она доходила до 18%, такого даже в первой половине 1990-х не было, когда происходил переход от социализма к капитализму. Главная причина — недовольство уровнем качества жизни. В этом смысле правительство Фиалы — худшее из всех правительств, которые были в Чехии после развала Чехословакии», — рассказал Трухачёв.

Вторая причина, по словам политолога, — недовольство тем, что в стране осталось «порядка 350 тыс. украинцев, а на пике были все полмиллиона».

«Им предоставляются льготы за счёт чешских налогоплательщиков, на их содержание много уходит, поэтому многие недовольны тем, что об иностранцах думают больше, чем о собственных гражданах»,— считает он.

Собеседник RT также добавил, что русофилов в Чехии немного, а «отпетых русофобов», как Фиала, — подавляющее меньшинство.

«Большинство относятся к России сдержанно-отрицательно, но не в такой степени, как та политика, которую проводит прежде всего премьер Фиала, даже в меньшей степени президент Павел. Поэтому когда страна настолько впрягается за Украину ценой падения уровня жизни собственных граждан, это многие чехи оценить не могут, даже при всём том, что особых симпатий к России они в массе своей не питают», — заключил эксперт.

Ранее стало известно о том, что в столице Чехии Праге на Вацлавской площади проходит митинг против политики действующего чешского правительства.