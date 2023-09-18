Песков: условия Шольца по Украине говорят о непонимании ФРГ положения дел

Условия канцлера ФРГ Олафа Шольца для переговоров между Украиной и Россией — это размышления, которые указывают на непонимание Германией реального положения дел, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это не требование Шольца, это размышления Шольца. Вряд ли эти размышления говорят о том, что германская сторона понимает реальное положение дел на ринге», — сказал он.

Ранее канцлер ФРГ заявил, что условием начала мирных переговоров является вывод ВС России с украинской территории.

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал Шольца крайне неблагодарным человеком.

Как заявил 12 сентября президент России Владимир Путин в ходе выступления на ВЭФ, если Вашингтон придерживается мнения, что Киев готов вести мирные переговоры, то пусть отменит указ украинского президента Владимира Зеленского об их запрете.