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Песков: условия Шольца по Украине говорят о непонимании ФРГ положения дел

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Условия канцлера ФРГ Олафа Шольца для переговоров между Украиной и Россией — это размышления, которые указывают на непонимание Германией реального положения дел, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков: условия Шольца по Украине говорят о непонимании ФРГ положения дел
  • AP
  • © Markus Schreiber

«Это не требование Шольца, это размышления Шольца. Вряд ли эти размышления говорят о том, что германская сторона понимает реальное положение дел на ринге», — сказал он.

Ранее канцлер ФРГ заявил, что условием начала мирных переговоров является вывод ВС России с украинской территории.

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал Шольца крайне неблагодарным человеком.

Как заявил 12 сентября президент России Владимир Путин в ходе выступления на ВЭФ, если Вашингтон придерживается мнения, что Киев готов вести мирные переговоры, то пусть отменит указ украинского президента Владимира Зеленского об их запрете.

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