NTV: ФРГ в ближайшее время одобрит поставку Украине ракет Taurus

В ближайшие дни Германия может одобрить поставку Украине крылатых ракет Taurus.

Об этом сообщает NTV со ссылкой на депутата бундестага Родериха Кизеветтера.

«В понедельник мы увидим прогресс в ООН. А во вторник состоится встреча в Рамштайне, там мы увидим определённые нововведения. Я твёрдо убеждён, что на этой неделе мы узнаем дату, когда Taurus поставят», — сказал он.

Политик назвал ракеты «нежным оружием» из-за их способности разрушать линии снабжения.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус разозлился на мэра Киева Виталия Кличко, повысившего голос в разговоре о ракетах Taurus.

При этом он не исключил, что германское правительство может принять решение о поставке ВСУ ракет Taurus через несколько недель.