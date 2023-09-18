Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в ответ на слова канцлера ФРГ Олафа Шольца об условиях переговоров на Украине предложил поднять вопрос о деоккупации Восточной Германии.

«Мы как жители освобождённой части Запорожской области должны первыми поднять вопрос об освобождении ГДР от оккупации ФРГ. Тогда референдум не проводился, просто была сломана стена... По сути, произошёл аншлюс», — сказал он РИА Новости.

По словам Рогова, если немецкий политик хочет войти в историю таким порядочным, ему стоит вывести войска из Восточной Германии.

Ранее канцлер ФРГ заявил, что условием начала мирных переговоров является вывод ВС России с украинской территории.

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал Шольца крайне неблагодарным человеком.

Как заявил 12 сентября президент России Владимир Путин в ходе выступления на ВЭФ, если Вашингтон придерживается мнения, что Киев готов вести мирные переговоры, то пусть отменит указ украинского президента Владимира Зеленского об их запрете.