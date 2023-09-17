CNN: Запад не может поставить Украине необходимое количество боеприпасов
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Отмечается, что на данный момент сохраняется серьёзный разрыв между количеством поставляемых Киеву снарядов и потребностями украинской армии.
«И растут опасения, что европейские производители оружия плохо подходят для удовлетворения этих потребностей», — говорится в заявлении.
Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США на следующей неделе объявят о предоставлении Украине нового пакета военной помощи.