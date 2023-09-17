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CNN: Запад не может поставить Украине необходимое количество боеприпасов

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Страны Запада не могут удовлетворить запросы Украины по боеприпасам. Об этом сообщил телеканал CNN.
CNN: Запад не может поставить Украине необходимое количество боеприпасов
  • AP
  • © Alex Brandon

Отмечается, что на данный момент сохраняется серьёзный разрыв между количеством поставляемых Киеву снарядов и потребностями украинской армии.

«И растут опасения, что европейские производители оружия плохо подходят для удовлетворения этих потребностей», — говорится в заявлении.

Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США на следующей неделе объявят о предоставлении Украине нового пакета военной помощи.

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