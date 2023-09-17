CNN: Запад не может поставить Украине необходимое количество боеприпасов

Страны Запада не могут удовлетворить запросы Украины по боеприпасам. Об этом сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что на данный момент сохраняется серьёзный разрыв между количеством поставляемых Киеву снарядов и потребностями украинской армии.

«И растут опасения, что европейские производители оружия плохо подходят для удовлетворения этих потребностей», — говорится в заявлении.

Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США на следующей неделе объявят о предоставлении Украине нового пакета военной помощи.