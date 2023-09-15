США на следующей неделе объявят о передаче Киеву новых вооружений

США на следующей неделе объявят о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Об этом проинформировал помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Во время брифинга он подчеркнул, что администрация американского лидера Джо Байдена занимается постоянной подготовкой новых пакетов помощи ВСУ.

«Полагаю, что объявление о выделении дополнительных ресурсов и вооружений для Украины, которая продолжает контрнаступление и обороняется от российских атак, можно ожидать на следующей неделе», — приводит ТАСС слова Салливана.

Ранее он заявил, что Байден примет президента Украины Владимира Зеленского 21 сентября в Вашингтоне.