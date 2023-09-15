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США на следующей неделе объявят о передаче Киеву новых вооружений

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США на следующей неделе объявят о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Об этом проинформировал помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
США на следующей неделе объявят о передаче Киеву новых вооружений
  • AP

Во время брифинга он подчеркнул, что администрация американского лидера Джо Байдена занимается постоянной подготовкой новых пакетов помощи ВСУ.

«Полагаю, что объявление о выделении дополнительных ресурсов и вооружений для Украины, которая продолжает контрнаступление и обороняется от российских атак, можно ожидать на следующей неделе», — приводит ТАСС слова Салливана.

Ранее он заявил, что Байден примет президента Украины Владимира Зеленского 21 сентября в Вашингтоне.

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