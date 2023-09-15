США на следующей неделе объявят о передаче Киеву новых вооружений
- AP
Во время брифинга он подчеркнул, что администрация американского лидера Джо Байдена занимается постоянной подготовкой новых пакетов помощи ВСУ.
«Полагаю, что объявление о выделении дополнительных ресурсов и вооружений для Украины, которая продолжает контрнаступление и обороняется от российских атак, можно ожидать на следующей неделе», — приводит ТАСС слова Салливана.
Ранее он заявил, что Байден примет президента Украины Владимира Зеленского 21 сентября в Вашингтоне.