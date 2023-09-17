Германия не должна выдавать Украине беженцев для призыва в украинскую армию, заявил шеф-редактор политического раздела газеты Neue Osnabrücker Zeitung Буркхарт Эверт.

«Украина ожидает, что Евросоюз поможет вернуть отказников на родину и бросить их на поле боя. Германии стоит от этого отказаться», — сказал Эверт в эфире Deutschlandfunk.

По его словам, даже в нынешней ситуации власти Украины должны обеспечивать свободу своих граждан.

Ранее сообщалось, что на Украине женщины — медики и фармацевты обязаны будут встать на воинский учёт с 1 октября текущего года.

11 сентября глава пресс-службы Сухопутных войск Украины Владимир Фитьо заявил, что с 1 октября в стране начнётся постановка женщин-медиков на воинский учёт, однако мобилизовывать их сразу никто не будет.