В МИД Армении сообщили о направлении России предложения по Римскому статуту

Посол по особым поручениям армянского МИД Эдмон Марукян заявил в интервью ТАСС, что страна направила России предложения по ситуации с подготовкой ратификации республикой Римского статута об учреждении Международного уголовного суда.

По его словам, в настоящее время ведётся обсуждение.

«Понятно, что Римский статут ратифицируется не против Российской Федерации, а из-за военных преступлений, совершённых на территории Республики Армения азербайджанской стороной», — сказал Марукян.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил о политическом решении ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда в Армении.

По его словам, ратификация Арменией Римского статута не направлена против России.

Также официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия запросила у Армении разъяснения касательно решения правительства Армении направить в парламент Римский статут для ратификации.