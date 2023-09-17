В МИД Армении сообщили о направлении России предложения по Римскому статуту
По его словам, в настоящее время ведётся обсуждение.
«Понятно, что Римский статут ратифицируется не против Российской Федерации, а из-за военных преступлений, совершённых на территории Республики Армения азербайджанской стороной», — сказал Марукян.
Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил о политическом решении ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда в Армении.
По его словам, ратификация Арменией Римского статута не направлена против России.
Также официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия запросила у Армении разъяснения касательно решения правительства Армении направить в парламент Римский статут для ратификации.