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Пашинян: ратификация Арменией Римского статута не направлена против России

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Армянский премьер Никол Пашинян заявил, что возможная ратификация Арменией Римского статута МУС не направлена против России, а связана с ситуацией на границе республики с Азербайджаном.
Пашинян: ратификация Арменией Римского статута не направлена против России
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

«Этот процесс связан вовсе не с армяно-российскими отношениями, а с ситуацией приграничной напряжённости», —сказал Пашинян.

По его словам, Ереван собирается обратиться в МУС, чтобы привлечь Баку к ответственности, главным образом по сентябрьским событиям прошлого года.

6 сентября спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что Армения, по всей вероятности, ратифицирует Римский статут МУС.

8 сентября посла Армении вызвали в МИД России и выразили ему жёсткое представление на фоне недружественных действий Еревана.

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