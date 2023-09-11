Пашинян: ратификация Арменией Римского статута не направлена против России
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
«Этот процесс связан вовсе не с армяно-российскими отношениями, а с ситуацией приграничной напряжённости», —сказал Пашинян.
По его словам, Ереван собирается обратиться в МУС, чтобы привлечь Баку к ответственности, главным образом по сентябрьским событиям прошлого года.
6 сентября спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что Армения, по всей вероятности, ратифицирует Римский статут МУС.
8 сентября посла Армении вызвали в МИД России и выразили ему жёсткое представление на фоне недружественных действий Еревана.