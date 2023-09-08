Посла Армении вызвали в МИД России из-за недружественных действий Еревана

Посла Армении вызвали в Министерство иностранных дел России и выразили ему жёсткое представление на фоне недружественных действий Еревана.

Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили появление в последнее время в официальных кругах и политической элите Армении определённых сомнений в целесообразности союзнических связей в рамках ОДКБ и с Россией на двусторонней основе, а также сомнений в реализуемости комплекса трёхсторонних договорённостей Москвы, Еревана и Баку, достигнутых с 2020 по 2022 год, о путях нормализации отношений Армении и Азербайджана.

В министерстве обратили внимание на то, что на этом фоне руководство Армении в последние дни приняло серию недружественных шагов, в том числе был запущен процесс ратификации Римского статута Международного уголовного суда, супруга премьер-министра Армении Анна Акопян совершила поездку в Киев «с передачей гумпомощи киевскому нацистскому режиму», а также

стало известно о проведении на армянской территории военных учений с участием Соединённых Штатов.

«В этой связи в МИД России был вызван посол Армении в Москве B.В. Арутюнян, которому сделано жёсткое представление», — заявили в МИД.

6 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что планирующиеся учения армянских и американских военных вызывают настороженность.