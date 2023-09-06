В парламенте заявили о вероятной ратификации Арменией Римского статута МУС

Спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что Армения, по всей вероятности, ратифицирует Римский статут МУС.

«По всей вероятности, (документ. — RT) будет ратифицирован», — приводит РИА Новости его слова.

Симонян подчеркнул, что необходимо понять, каковы выгоды для Армении.

24 марта Конституционный суд Армении признал соответствующими Конституции страны обязательства, закреплённые Римским статутом МУС.

Вскоре после этого в российском МИД отметили, что Россия считает неприемлемыми планы Армении присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного суда на фоне недавних незаконных ордеров этого суда на «аресты» в отношении российского руководства.