Пашинян заявил о политическом решении ратифицировать Римский статут МУС в Армении
- РИА Новости
Соответствующее заявление он сделал в ходе правительственного часа в парламенте.
«Правительство направило Римский статут в парламент, у нас есть политическое решение ратифицировать его в полном объёме», — сказал премьер Армении.
Ранее Пашинян заявил, что возможная ратификация Арменией Римского статута МУС не направлена против России, а связана с ситуацией на границе республики с Азербайджаном.
6 сентября спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что Армения, по всей вероятности, ратифицирует Римский статут МУС.