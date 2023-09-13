Пашинян заявил о политическом решении ратифицировать Римский статут МУС в Армении

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил о политическом решении ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда в Армении.

Соответствующее заявление он сделал в ходе правительственного часа в парламенте.

«Правительство направило Римский статут в парламент, у нас есть политическое решение ратифицировать его в полном объёме», — сказал премьер Армении.

Ранее Пашинян заявил, что возможная ратификация Арменией Римского статута МУС не направлена против России, а связана с ситуацией на границе республики с Азербайджаном.

6 сентября спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что Армения, по всей вероятности, ратифицирует Римский статут МУС.