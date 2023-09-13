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Пашинян заявил о политическом решении ратифицировать Римский статут МУС в Армении

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Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил о политическом решении ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда в Армении.
Пашинян заявил о политическом решении ратифицировать Римский статут МУС в Армении
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал в ходе правительственного часа в парламенте. 

«Правительство направило Римский статут в парламент, у нас есть политическое решение ратифицировать его в полном объёме», — сказал премьер Армении.

Ранее Пашинян заявил, что возможная ратификация Арменией Римского статута МУС не направлена против России, а связана с ситуацией на границе республики с Азербайджаном.

6 сентября спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что Армения, по всей вероятности, ратифицирует Римский статут МУС.

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