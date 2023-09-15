Вучич отметил преимущества российских ПТРК «Корнет» над западными системами
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Сербский лидер напомнил, что на последних стрельбах «Корнет» поразил цель на расстоянии 8 км.
«Говорят, что поражает цель на километр дальше, чем ПТРК Javelin и ПТУР NLAW», — цитирует Вучича РИА Новости.
Офицерский состав подтвердил его слова и также отметил ПТРК «Фагот».
На прошлой неделе Вучич заявил, что страны Запада не позволяют Сербии покупать оружие ни на Востоке, ни у себя.
Также он заявил, что Сербия привыкла к двойным стандартам Запада по отношению к себе.