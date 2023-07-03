Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Вучич: Сербия привыкла к двойным стандартам Запада по отношению к себе

Короткая ссылка
Сербия привыкла к двойным стандартам стран Запада по отношению к себе, заявил сербский президент Александр Вучич.
Вучич: Сербия привыкла к двойным стандартам Запада по отношению к себе
  • globallookpress.com

«Что касается французов, если хотите сказать, как критиковали нас, хотя мы применили гораздо меньше силы. Ладно, это двойные стандарты, к которым мы привыкли», — приводит ТАСС ответ Вучича в ходе совместной пресс-конференции с главами правительств Нидерландов Марком Рютте и Люксембурга Ксавье Беттелем на вопрос о параллелях между жёсткой критикой со стороны ЕС в ответ на разгон антикоронавирусных демонстраций в Сербии и отсутствием подобной риторики о продолжающихся беспорядках во Франции.

Он отметил, что для лучшего понимания друг друга необходим диалог.

Вместе с тем он выразил французским властям поддержку и понадеялся, что беспорядки скоро закончатся.

Ранее сообщалось, что почти 45 тыс. полицейских и жандармов будут задействованы во Франции для борьбы с беспорядками.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить