Вучич: Сербия привыкла к двойным стандартам Запада по отношению к себе

Сербия привыкла к двойным стандартам стран Запада по отношению к себе, заявил сербский президент Александр Вучич.

«Что касается французов, если хотите сказать, как критиковали нас, хотя мы применили гораздо меньше силы. Ладно, это двойные стандарты, к которым мы привыкли», — приводит ТАСС ответ Вучича в ходе совместной пресс-конференции с главами правительств Нидерландов Марком Рютте и Люксембурга Ксавье Беттелем на вопрос о параллелях между жёсткой критикой со стороны ЕС в ответ на разгон антикоронавирусных демонстраций в Сербии и отсутствием подобной риторики о продолжающихся беспорядках во Франции.

Он отметил, что для лучшего понимания друг друга необходим диалог.

Вместе с тем он выразил французским властям поддержку и понадеялся, что беспорядки скоро закончатся.

Ранее сообщалось, что почти 45 тыс. полицейских и жандармов будут задействованы во Франции для борьбы с беспорядками.