BFMTV: во Франции на третью ночь беспорядков задействуют 45 тысяч полицейских и жандармов

Почти 45 тыс. полицейских и жандармов будут задействованы во Франции для борьбы с беспорядками.

Об этом информирует BFMTV со ссылкой на министра внутренних дел страны Жеральда Дарманена.

Как говорится в сообщении, Дарманен провёл совещание по вопросам безопасности и решил возобновить работу того же полицейского подразделения, что и в последние два дня, а именно 45 тыс. полицейских и жандармов, которые дислоцируются по всему государству.

Ранее телеканал BFM сообщал, что неизвестные украли несколько десятков автомобилей из автосалона в Марселе в ходе беспорядков.