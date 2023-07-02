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BFMTV: во Франции на третью ночь беспорядков задействуют 45 тысяч полицейских и жандармов

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Почти 45 тыс. полицейских и жандармов будут задействованы во Франции для борьбы с беспорядками.
BFMTV: во Франции на третью ночь беспорядков задействуют 45 тысяч полицейских и жандармов
  • AP
  • © Lewis Joly

Об этом информирует BFMTV со ссылкой на министра внутренних дел страны Жеральда Дарманена.

Как говорится в сообщении, Дарманен провёл совещание по вопросам безопасности и решил возобновить работу того же полицейского подразделения, что и в последние два дня, а именно 45 тыс. полицейских и жандармов, которые дислоцируются по всему государству.

Ранее телеканал BFM сообщал, что неизвестные украли несколько десятков автомобилей из автосалона в Марселе в ходе беспорядков.

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