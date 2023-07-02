BFM TV: несколько десятков автомобилей украдено из автосалона в Марселе в ходе беспорядков

Неизвестные украли несколько десятков автомобилей из автосалона в Марселе в ходе беспорядков.

Об этом информирует BFM TV.

Как отмечается в материале, манифестанты в балаклавах, одетые в чёрное, сломали ворота, которые ведут на стоянку салона в 14-м округе Марселя, и украли несколько десятков новых и подержанных машин.

Неизвестные также разбили витрину автосалона и сняли с некоторых автомобилей запчасти.

Кроме того, они разбили камеру наблюдения.

Ранее телеканал сообщал, что полиция Марселя задержала 16 участников беспорядков.

Глава Минюста Франции Эрик Дюпон-Моретти заявил, что родителям, чьи дети в возрасте 13 и 14 лет участвуют в беспорядках в стране, грозит два года тюрьмы и штраф в размере €30 тыс.