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Вучич: Запад не даёт Сербии покупать оружие ни на Востоке, ни у себя

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страны Запада не позволяют Сербии покупать оружие ни на Востоке, ни у себя.
Вучич: Запад не даёт Сербии покупать оружие ни на Востоке, ни у себя
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

Вучич добавил, что стране нелегко справляться с проблемами вооружения.

«Когда хотим купить оружие и оборудование на Востоке — не можем, потому что нам этого не позволяют эти с Запада. А когда хотим купить оружие и оборудование на Западе, не можем, потому что спрашивают — зачем вам это оружие и оборудование?» — поделился сербский лидер.

6 июля Вучич сообщил, что сербские власти готовы полностью прекратить экспорт всех видов вооружений и боеприпасов для обеспечения безопасности своих национальных интересов.

Также он заявил, что Сербия привыкла к двойным стандартам Запада по отношению к себе.

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