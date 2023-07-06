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Вучич заявил о планах Сербии прекратить экспорт оружия ради своей безопасности

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербские власти уже на следующей неделе готовы полностью прекратить экспорт всех видов вооружений и боеприпасов для обеспечения безопасности своих национальных интересов.
Вучич заявил о планах Сербии прекратить экспорт оружия ради своей безопасности
  • Gettyimages.ru

«На следующей неделе я, скорее всего, подпишу решение о запрете дальнейшего экспорта оружия и боеприпасов. Проверим, как обстоят дела с контрактами», — цитирует его ТАСС.

Он объяснил введение запрета на вывоз любого оружия и любых боеприпасов из Сербии тем, что «жизненные национальные интересы Сербии в данный момент находятся под угрозой крайней степени».

«Нужно быть готовым ко всему на случай агрессии против нашей страны», — добавил Вучич.

Ранее Вучич заявил, что Сербия привыкла к двойным стандартам Запада по отношению к себе.

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