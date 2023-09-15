RMF: Украина в резкой форме обвинила Польшу в препятствовании транзиту зерна

Представители Украины «необычно эмоционально» вели себя на заседании по экспорту сельхозпродукции, обвинив Польшу в умышленном создании препятствий для транзита украинского зерна.

Об этом информирует радиостанция RMF FM.

Отмечается, что представители Киева обвинили Варшаву в намеренном введении ветеринарного контроля.

Это, по мнению украинской стороны, делается для затягивания времени ожидания на пограничных переходах, где продукция простаивает до 12 дней.

«Другими словами, Варшаву прямо обвинили в умышленном создании препятствий для транзита зерна», — говорится в публикации.

Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что украинское сельское хозяйство представляет угрозу для Евросоюза.

Также сообщалось, что Украина и Польша начали «аграрную войну» из-за зерновой сделки.

Кроме того, в МИД Украины отметили, что запрет на импорт зерна нарушает соглашение между Киевом и ЕС.