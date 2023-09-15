Узнать больше

RMF: Украина в резкой форме обвинила Польшу в препятствовании транзиту зерна

Короткая ссылка
Представители Украины «необычно эмоционально» вели себя на заседании по экспорту сельхозпродукции, обвинив Польшу в умышленном создании препятствий для транзита украинского зерна.

Об этом информирует радиостанция RMF FM.

Отмечается, что представители Киева обвинили Варшаву в намеренном введении ветеринарного контроля.

Это, по мнению украинской стороны, делается для затягивания времени ожидания на пограничных переходах, где продукция простаивает до 12 дней.

«Другими словами, Варшаву прямо обвинили в умышленном создании препятствий для транзита зерна», — говорится в публикации.

Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что украинское сельское хозяйство представляет угрозу для Евросоюза.

Также сообщалось, что Украина и Польша начали «аграрную войну» из-за зерновой сделки.

Кроме того, в МИД Украины отметили, что запрет на импорт зерна нарушает соглашение между Киевом и ЕС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить