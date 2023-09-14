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Косачёв: Польша плюёт в лицо освободившим её от нацистов солдатам

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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв заявил, что Польша плюёт в лицо освободившим её от нацистов во время Второй мировой войны солдатам.
Косачёв: Польша плюёт в лицо освободившим её от нацистов солдатам
  • AFP

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Польше специальная рабочая группа начнёт на следующей неделе оценку ущерба, якобы полученного от СССР в годы Второй мировой войны.

«Это откровенный плевок в лицо всем тем, кто ценою своей жизни освобождал Польшу от нацистов», — поделился мнением Косачёв.

Он также отметил, что около 600 тыс. советских солдат «навсегда остались в польской земле».

В мае официальный представитель российского МИД Мария Захарова напомнила заместителю министра иностранных дел республики, уполномоченному правительства по вопросам репараций Аркадиушу Мулярчику о вкладе СССР в освобождение Варшавы в ответ на его заявление о подсчёте ущерба «от действий Советского Союза во время и после Второй мировой».

Также в российском МИД заявили, что претензии Польши к России касательно выплаты репараций находятся в области политических фантазий.

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