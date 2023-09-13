В Польше проведут оценку ущерба, якобы полученного от СССР в годы Второй мировой

Специальная рабочая группа начнёт на следующей неделе оценку ущерба, якобы полученного от СССР в годы Второй мировой войны.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел республики, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик в интервью агентству PAP.

«19 и 20 сентября состоится конференция, в ходе которой официально начнёт работу группа, изучающая размер потерь, понесённых Польшей со стороны СССР в 1939—1945 годах», — отметил он.

Цель группы состоит в том, чтобы подготовить доклад по этому вопросу, уточнил Мулярчик.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова напомнила Мулярчику о вкладе СССР в освобождение Варшавы в ответ на его заявление о подсчёте ущерба «от действий Советского Союза во время и после Второй мировой».