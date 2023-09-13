Узнать больше

В Польше проведут оценку ущерба, якобы полученного от СССР в годы Второй мировой

Короткая ссылка
Специальная рабочая группа начнёт на следующей неделе оценку ущерба, якобы полученного от СССР в годы Второй мировой войны.
В Польше проведут оценку ущерба, якобы полученного от СССР в годы Второй мировой
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел республики, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик в интервью агентству PAP.

«19 и 20 сентября состоится конференция, в ходе которой официально начнёт работу группа, изучающая размер потерь, понесённых Польшей со стороны СССР в 1939—1945 годах», — отметил он.

Цель группы состоит в том, чтобы подготовить доклад по этому вопросу, уточнил Мулярчик.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова напомнила Мулярчику о вкладе СССР в освобождение Варшавы  в ответ на его заявление о подсчёте ущерба «от действий Советского Союза во время и после Второй мировой».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить