Число погибших из-за наводнения в ливийской Дерне возросло до 7 тысяч
- AP
Соответствующие данные привёл официальный представитель Палаты представителей Ливии Абдалла Бельхак. Его цитирует Al-Qahera News.
«Число жертв в городе Дерна в результате шторма и наводнения достигло 7 тыс.» — сказал он.
По его словам, на улицах города и в море остаются тысячи тел погибших. У местных властей пока нет возможности их захоронить.
Ранее стало известно, что правительство национального единства (ПНЕ) Ливии выделит $412 млн на восстановление пострадавших от циклона «Даниэль» восточных районов.
Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования председателю президентского совета Ливии Мухаммеду Менфи в связи с многочисленными жертвами наводнения на северо-востоке страны.