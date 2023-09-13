Число погибших из-за наводнения в ливийской Дерне возросло до 7 тысяч

Число погибших в результате наводнения в ливийской Дерне возросло до 7 тыс.

Соответствующие данные привёл официальный представитель Палаты представителей Ливии Абдалла Бельхак. Его цитирует Al-Qahera News.

«Число жертв в городе Дерна в результате шторма и наводнения достигло 7 тыс.» — сказал он.

По его словам, на улицах города и в море остаются тысячи тел погибших. У местных властей пока нет возможности их захоронить.

Ранее стало известно, что правительство национального единства (ПНЕ) Ливии выделит $412 млн на восстановление пострадавших от циклона «Даниэль» восточных районов.

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования председателю президентского совета Ливии Мухаммеду Менфи в связи с многочисленными жертвами наводнения на северо-востоке страны.