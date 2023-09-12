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Власти Ливии выделят $412 млн на восстановление пострадавших районов страны

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Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии выделит $412 млн на восстановление пострадавших от циклона «Даниэль» восточных районов.
Власти Ливии выделят $412 млн на восстановление пострадавших районов страны
  • AP
  • © Jamal Alkomaty

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

«Совет министров принял решение о выделении 2 млрд ливийских динаров фонду восстановления Бенгази и Дерны с целью восстановления населённых пунктов и районов, которые были разрушены дождями и паводками», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что число погибших из-за наводнения в городе Дерна на северо-востоке Ливии, по последним данным, возросло до 6 тыс.

Также стало известно, что российский президент Владимир Путин выразил соболезнования председателю президентского совета Ливии Мухаммеду Менфи в связи с многочисленными жертвами наводнения на северо-востоке страны.

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