Власти Ливии выделят $412 млн на восстановление пострадавших районов страны

Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии выделит $412 млн на восстановление пострадавших от циклона «Даниэль» восточных районов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

«Совет министров принял решение о выделении 2 млрд ливийских динаров фонду восстановления Бенгази и Дерны с целью восстановления населённых пунктов и районов, которые были разрушены дождями и паводками», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что число погибших из-за наводнения в городе Дерна на северо-востоке Ливии, по последним данным, возросло до 6 тыс.

Также стало известно, что российский президент Владимир Путин выразил соболезнования председателю президентского совета Ливии Мухаммеду Менфи в связи с многочисленными жертвами наводнения на северо-востоке страны.