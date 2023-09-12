Путин выразил Ливии соболезнования в связи с жертвами из-за наводнения

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования председателю президентского совета Ливии Мухаммеду Менфи в связи с многочисленными жертвами наводнения на северо-востоке страны.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Примите искренние соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными ураганом и наводнением на северо-востоке вашей страны», — говорится в тексте телеграммы.

Кроме того, Путин заявил о готовности оказать необходимое содействие стране.

Ранее сообщалось, что порядка двух тысяч человек погибли в результате наводнения, вызванного циклоном «Даниэль», на востоке Ливии.

Также телеканал Al Jazeera информировал, что семь тысяч человек пропали без вести из-за наводнения в Ливии.