Путин выразил Ливии соболезнования в связи с жертвами из-за наводнения
- AP
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Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Примите искренние соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными ураганом и наводнением на северо-востоке вашей страны», — говорится в тексте телеграммы.
Кроме того, Путин заявил о готовности оказать необходимое содействие стране.
Ранее сообщалось, что порядка двух тысяч человек погибли в результате наводнения, вызванного циклоном «Даниэль», на востоке Ливии.
Также телеканал Al Jazeera информировал, что семь тысяч человек пропали без вести из-за наводнения в Ливии.