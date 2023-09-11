Власти Ливии заявили о 2 тысячах погибших из-за наводнения на востоке страны

Порядка двух тысяч человек погибли в результате наводнения, вызванного циклоном «Даниэль», на востоке Ливии.

Глава назначенного парламентом правительства, базирующегося в ливийском городе Сирт, Усама Хамад заявил, что число жертв превысило две тысячи. Его заявление приводит RT Arabic.

При этом министр внутренних дел правительства на востоке страны Эссам Абу Зариба в интервью телеканалу Al Hadath также заявил, что число погибших — более 2 тыс. человек. Также он заявил о тысячах пропавших без вести жителей.

В отделении Красного Полумесяца в Бенгази ранее заявили о 150 погибших в результате наводнения.

8 сентября газета South China Morning Post сообщала, что более 100 человек пострадали в Гонконге в результате сильнейшего ливня за всю историю наблюдений с 1884 года.