Al-Hadath: число погибших из-за наводнения в Ливии возросло до 6 тысяч

Число погибших из-за наводнения в городе Дерна на северо-востоке Ливии, по последним данным, возросло до 6 тыс.

Об этом сообщил телеканал Al-Hadath.

«Местные источники говорят о 6 тыс. погибших в Дерне», — говорится на сайте телеканала.

Также телеканал Al Jazeera информировал, что 7 тыс. человек пропали без вести из-за наводнения в Ливии.

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования председателю президентского совета Ливии Мухаммеду Менфи в связи с многочисленными жертвами наводнения на северо-востоке страны.