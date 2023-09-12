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Al-Hadath: число погибших из-за наводнения в Ливии возросло до 6 тысяч

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Число погибших из-за наводнения в городе Дерна на северо-востоке Ливии, по последним данным, возросло до 6 тыс.
Al-Hadath: число погибших из-за наводнения в Ливии возросло до 6 тысяч
  • AP
  • © Libya Almasar TV

Об этом сообщил телеканал Al-Hadath.

«Местные источники говорят о 6 тыс. погибших в Дерне», — говорится на сайте телеканала.

Также телеканал Al Jazeera информировал, что 7 тыс. человек пропали без вести из-за наводнения в Ливии.

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования председателю президентского совета Ливии Мухаммеду Менфи в связи с многочисленными жертвами наводнения на северо-востоке страны.

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