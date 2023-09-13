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Ким Чен Ын сообщил, что обсудил с Путиным ситуацию на Корейском полуострове

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Лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Корейском полуострове и в Европе.

«Только что мы с товарищем Путиным углублённо обсудили военно-политическую ситуацию на Корейском полуострове и в Европе», — цитирует его ТАСС.

Ранее Путин и Ким Чен Ын завершили общение в формате с глазу на глаз на космодроме Восточный.

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