Буш-младший рассказал, что удивился своему фото с Пригожиным от 2006 года

Бывший американский президент Джордж Буш — младший рассказал, что удивился фотографии от 2006 года, на которой рядом с ним стоит бизнесмен Евгений Пригожин.

Об этом он сказал на форуме Yalta European Strategy.

Фотография, о которой говорил Буш, была сделана в ходе саммита G8, который проходил тогда в Санкт-Петербурге.

«Меня шокировала фотография с саммита G8 в Санкт-Петербурге, где он был парнем, который подавал мне еду», — цитирует Буша-младшего РИА Новости.

Также бывший американский лидер заявил, что не помнит о личной встрече с Пригожиным.

23 августа в Тверской области около населённого пункта Куженкино разбился частный самолёт Embraer Legacy.

Росавиация опубликовала список пассажиров и членов экипажа самолёта Embraer, в котором значился в том числе Евгений Пригожин.

Следственный комитет России установил личности всех десяти погибших при крушении, они соответствуют полётному листу.

В июне российский президент Владимир Путин сообщал, что компания «Конкорд» Пригожина через «Военторг» заработала за год 80 млрд рублей от государства, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии.