Путин: владелец «Конкорда» через «Военторг» за год заработал от государства 80 млрд рублей
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«За год собственник компании «Конкорд» через «Военторг» получил, заработал от государства, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии, заработал 80 млрд рублей», — сказал Путин на встрече с военнослужащими Минобороны России. Его слова приводит РИА Новости.
Он также отметил, что ЧВК «Вагнер» с мая 2022 года по май 2023-го государство заплатило более 86 млрд рублей.
По его словам, содержание ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалось государством.