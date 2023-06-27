Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Путин: владелец «Конкорда» через «Военторг» за год заработал от государства 80 млрд рублей

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин заявил, что собственник компании «Конкорд» Евгений Пригожин через «Военторг» за год заработал от государства 80 млрд рублей.
Путин: владелец «Конкорда» через «Военторг» за год заработал от государства 80 млрд рублей
  • kremlin.ru

«За год собственник компании «Конкорд» через «Военторг» получил, заработал от государства, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии, заработал 80 млрд рублей», — сказал Путин на встрече с военнослужащими Минобороны России. Его слова приводит РИА Новости.

Он также отметил, что ЧВК «Вагнер» с мая 2022 года по май 2023-го государство заплатило более 86 млрд рублей.

По его словам, содержание ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалось государством.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить