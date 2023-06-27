Путин: владелец «Конкорда» через «Военторг» за год заработал от государства 80 млрд рублей

Президент России Владимир Путин заявил, что собственник компании «Конкорд» Евгений Пригожин через «Военторг» за год заработал от государства 80 млрд рублей.

«За год собственник компании «Конкорд» через «Военторг» получил, заработал от государства, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии, заработал 80 млрд рублей», — сказал Путин на встрече с военнослужащими Минобороны России. Его слова приводит РИА Новости.

Он также отметил, что ЧВК «Вагнер» с мая 2022 года по май 2023-го государство заплатило более 86 млрд рублей.

По его словам, содержание ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалось государством.