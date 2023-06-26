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Путин: организаторы мятежа предали свой народ и тех, кого втянули в преступление

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Российский президент Владимир Путин заявил, что организаторы мятежа предали свой народ и тех, кого втянули в преступление.
Путин: организаторы мятежа предали свой народ и тех, кого втянули в преступление
  • © РИА Новости / Гавриил Григоров

По его словам, организаторы мятежа всё понимали, в том числе то, что пошли на преступные действия, раскол и ослабление государства, противостоящего колоссальной внешней угрозе.

«Однако организаторы мятежа, предав свою страну, свой народ, предали и тех, кого втянули в преступление», — сказал Путин в ходе обращения.

Президент добавил, что организаторы мятежа толкали тех, кого втянули в преступные действия, на смерть и побуждали стрелять в своих.

При этом Путин отметил мужество бойцов и командиров ЧВК «Вагнер» в рамках спецоперации.

По словам Путина, их пытались «использовать втёмную» против братьев по оружию.

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