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Путин назвал подавляющее большинство бойцов и командиров ЧВК «Вагнер» патриотами

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Президент России Владимир Путин отметил мужество бойцов и командиров ЧВК «Вагнер».
Путин назвал подавляющее большинство бойцов и командиров ЧВК «Вагнер» патриотами
  • © РИА Новости / Гавриил Григоров

«Подавляющее большинство бойцов и командиров Группы «Вагнер» — это тоже патриоты России, преданные своему народу и государству. Они доказали это своим мужеством на поле боя, освобождая Донбасс и Новороссию», — сказал он.

По словам Путина, их пытались «использовать втёмную» против братьев по оружию.

Президент также заявил, что вооружённый мятеж был бы в любом случае подавлен.

Он добавил, что организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать.

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