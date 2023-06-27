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Путин заявил, что содержание ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалось государством

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Российский президент Владимир Путин заявил, что содержание ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалось государством.

Об этом он сказал в ходе встречи с военнослужащими.

«Хочу отметить, чтобы мы все знали об этом: содержание всей Группы Вагнера полностью обеспечивалось государством. Из Министерства обороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу», — сказал он.

Ранее Путин заявил, что организаторы мятежа предали свой народ и тех, кого втянули в преступление.

При этом он отметил мужество бойцов и командиров ЧВК «Вагнер» в рамках спецоперации.

По словам Путина, их пытались «использовать втёмную» против братьев по оружию.

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