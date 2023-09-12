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Путин: недавно в США называли использование кассетных боеприпасов преступлением

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Президент России Владимир Путин напомнил, что не так давно в США называли использование кассетных боеприпасов преступлением.

«Это военное преступление. Они (США. — RT) публично об этом сказали. Теперь они сами поставляют кассетные боеприпасы в зону боевых действий на Украине.... Вообще они плевать хотели на то, что о них думают», — заявил Путин на сессии ВЭФ.

Ранее заместитель Генерального секретаря всемирной организации Идзуми Накамицу заявила, что в ООН выразили глубокую обеспокоенность поставкой кассетных боеприпасов на Украину.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что использование кассетных боеприпасов не даёт преимуществ Украине на поле боя.

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