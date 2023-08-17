Постпредство России при ООН: кассетные боеприпасы не дают преимуществ Украине

Использование кассетных боеприпасов не даёт преимуществ Украине на поле боя. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, заявления Вашингтона, что такие боеприпасы не будут использованы в нарушение норм международного гуманитарного права, являются откровенной ложью.

«При этом особых преимуществ на поле боя кассетные боеприпасы не дают, и в Вашингтоне это прекрасно понимают», — цитирует ТАСС Полянского на заседании Совета Безопасности ООН.

Ранее заместитель Генерального секретаря всемирной организации Идзуми Накамицу заявила, что в ООН выразили глубокую обеспокоенность поставкой кассетных боеприпасов на Украину.