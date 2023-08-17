Постпредство России при ООН: кассетные боеприпасы не дают преимуществ Украине
По его словам, заявления Вашингтона, что такие боеприпасы не будут использованы в нарушение норм международного гуманитарного права, являются откровенной ложью.
«При этом особых преимуществ на поле боя кассетные боеприпасы не дают, и в Вашингтоне это прекрасно понимают», — цитирует ТАСС Полянского на заседании Совета Безопасности ООН.
Ранее заместитель Генерального секретаря всемирной организации Идзуми Накамицу заявила, что в ООН выразили глубокую обеспокоенность поставкой кассетных боеприпасов на Украину.