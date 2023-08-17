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В ООН выразили обеспокоенность поставкой кассетных боеприпасов на Украину

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В ООН выразили глубокую обеспокоенность поставкой кассетных боеприпасов на Украину. Об этом заявил заместитель Генерального секретаря всемирной организации Идзуми Накамицу.
В ООН выразили обеспокоенность поставкой кассетных боеприпасов на Украину
  • Gettyimages.ru

«Я бы хотела подчеркнуть, что сообщения о поставках и применении кассетных боеприпасов вызывают глубокое беспокойство», — приводит ТАСС её слова на заседании Совета Безопасности ООН.

Накамицу напомнила, что ООН призывала отказаться от применения вооружений данного типа и «оставить их в прошлом».

Ранее издание Foreign Policy опубликовало материал, в котором указано, что Украина ещё пожалеет о применении американских кассетных боеприпасов.

Авторы материала отметили, что Киеву стоит посмотреть на страны Юго-Восточной Азии, которые пострадали от американских кассетных бомб.

Ежегодно от неразорвавшихся боеприпасов там получают ранения десятки людей, и Украину ждёт та же участь.

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